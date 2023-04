Veiling schilderij Ruud de Wild: ‘Darmkanker is een sluipmoordenaar, meer onderzoek is nodig’

Muzikant en meesterhertaler Jan Rot stierf 22 april 2022. Het laatste jaar van zijn leven was hij onze columnist, hij ontroerde en verraste met zijn columns, waarin hij monter en weemoedig schreef over die hartverscheurende laatste fase. Vlak voordat hij overleed, maakte kunstenaar en presentator Ruud de Wild het werk Ik Was voor Jan.

Zijn weduwe Daan Rot-de Launay stelde voor om het ter veiling aan te bieden voor de Maag Lever Darm Stichting. Daan Rot: ‘We hopen dat het schilderij van Ruud en de woorden van Jan troost bieden en dat we namens Jan een mooi bedrag kunnen ophalen voor het goede doel.’ Ruud de Wild omarmt dit idee: ‘Ik vind het mooi dat honderd procent naar dit o zo nodige doel gaat. Darmkanker is een sluipmoordenaar, daar moet veel meer onderzoek naar worden gedaan. Zelfs veel jonge mensen gaan aan deze ziekte ten onder, dat moet stoppen.’

Doe een bod

In samenwerking met Catawiki veilen we het werk Ik Was. Ga naar mezza.nl/VeilingIkWas en doe een bod. De start is op 24 april om 12 uur, de veiling sluit op 5 mei. De volledige opbrengst gaat naar de Maag Lever Darm Stichting. Degene die het werk verwerft, krijgt het schilderij thuisbezorgd.

Ik Was (My Way) | door Jan Rot

En nou het eind nabij

Zie ik het doek zich langzaam sluiten

Mijn vriend, geen punt voor mij

Ik sluit het boek, ken het van buiten

Geleefd heb ik voor twee

Waar alles doen mijn grootste kick was

Maar meer, veel meer dan dat

Dit was wat ik was

En spijt, ja, af en toe

Maar af en toe, doet niet terzake

Ik deed wat ik moest doen

Zonder gedoe, veel leven maken

Ik ging mijn eigen gang

Ook wat voor mij geen vaste prik was

Maar meer, veel meer dan dat

Dit was wat ik was

En al te vaak, wie zag het niet

Schoot ik voorbij mijn eigen limiet

Al stond ik rood, verschoot mijn kruit

Ik vrat ze op of spoog het uit

Ik hield me groot, ik vocht me dood

En was wat ik was

Je leeft met lach en traan

Veel geoogst en veel verloren

En nou zie ik me staan

En scheid het kaf van het koren

En kijk je strakjes terug

Doe dan niet of het niks was

Nee, nee, dan zeg ik “Hé, dit was wat ik was”

Want wat is een mens behalve dat

Waar ie voor staat en wat ie had

Ik zeg gewoon zoals het voelt

En zwak niet af wat ik bedoel

Want einde rit, staat zwart op wit

Dit was wat ik was