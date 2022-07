Thysia werd verliefd op een crimineel: ‘Kwam na paar maanden achter zijn donkere kant’

Midden jaren 90 ontmoette ik M. in een Amsterdamse kroeg. Nog voor ik één woord met hem gewisseld had, werd ik al voor hem gewaarschuwd. De barman zette me een drankje voor dat M. me aanbood en sprak de profetische woorden dat ik voor hem moest oppassen. Met mijn 21 jaar vond ik mezelf echter oud en wijs genoeg om mijn eigen beslissingen te nemen.