Spermadonoren aan het woord: ‘Ik weet dat ik zeven donorkinderen heb, en misschien wel meer’

familiegeschiedenis Journalist Bianca Bartels over drie generaties bakkers: ‘Is dit verleden een last of onzichtba­re motor?’

Haar overgrootvader begon in 1903 met zijn bakkerij. Journalist Bianca Bartels (55) wilde weten waar ze vandaan kwam en schreef een liefdevolle familiegeschiedenis over drie generaties bakkers. ‘Hard werken, roept nog altijd een venijnig stemmetje in mijn hoofd. Niet lanterfanten,’ vertelt ze in dit verhaal uit ons magazine Mezza.