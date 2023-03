Snapt u dat, mannen die vrouwen speels in de nek grijpen?

Joost weet het Ben ik asociaal als ik maar twee uurtjes op een verjaardag blijf?

Wijsheid komt met de jaren. Omdat acteur Joost Prinsen (80) al een eind op weg is, beantwoordt hij jullie vragen. Vandaag over het favoriete onderwerp van docenten, vogelvoer strooien en over blijven plakken op een verjaardag.