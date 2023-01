Simone is verliefd op Bas, maar hij liegt over alles: ‘Vind het zielig, maar zo wil ik niet verder’

BV de Liefde Anneke werd overspoeld door lust voor Louis: ‘Hebben het die eerste nacht wel vijf keer gedaan’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Toen ze Louis ontmoette, werd Anneke (83) overspoeld door lust. ‘Voor het eerst in mijn leven voelde ik me begeerd.’

27 december