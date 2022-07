Ruw word ik uit mijn Franse droom gewekt, ik had de mail niet moeten ophalen

Onze zomer met zes in Zweden waar we voor de derde chemo en naar aanleiding van de scans op hoopten, werd ons afgepakt. Ondanks alles zocht ik uren naar een knus huisje met weinig poespas. Niet te ver, maar minstens Frankrijk. Zeven uur rijden opgedeeld in twee reisdagen, met een slaapstop in het meest Franse hotel dat ik kan vinden. Ik denk regelmatig: waar ben ik aan begonnen? Maar alles is betaald en Elvis, Wolf en Maantje Piet zijn al in verheugsferen.