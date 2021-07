Pamela (24) verloor tweelingzus: '90 procent van wie ik was, van mijn geluk, is doodgegaan'

BV de Liefde Mary: ‘Zeven jaar na mijn scheiding besloot ik nooit meer een man in mijn woning toe te laten’

15 juni In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Mary (72) miste weleens een arm om zich heen. Toen haar zoon trouwde, twijfelde ze of zij niet ook wilde. Maar de stilte is haar lief.