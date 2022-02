Op weg naar Santiago: ‘Niet weten waar je slaapt geeft een gevoel van vrijheid’

BV de Liefde De man van Aaf ging vreemd: ‘Ik wilde geen andere man, wilde niet scheiden, ik wilde wraak’

In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Niet te verkroppen vond Aaf (49) het bedrog van man. Ze vereffende de rekening op meesterlijke wijze. ‘De bloemist vroeg of er ook een rouwlint bij het grafstuk moest.’

21 december