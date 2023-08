Onze 14-jarige dochter wil op vakantie naar Terschelling, is dat niet te jong?

interview In België, waar niet iedereen zich direct uitdrukt, valt deze minister op: ‘Zeg eens wat je wilt!’

Zuhal Demir (43) is een vrouw in een Old Boys Network. Dat is wennen voor de mannen, want in haar eentje krijgt deze Vlaamse minister meer aandacht dan de rest van de regering bij elkaar. ‘Van mijn moeder leerde ik: als puntje bij paaltje komt, kun je als vrouw alleen maar op jezelf rekenen,’ vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.