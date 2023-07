Ontdek nu het extra zomermagazine van MEZZA

Natuurlijk maken we deze zomer nog steeds elke week een fijne verse MEZZA die op de deurmat valt en gewoon in de winkel te koop is. Maar daarnaast hebben we wat nieuws: een extra online zomereditie. Met inpaktips van Eefje Oomen van Dresscode. Renze Klamer (‘gillend gek op het strand’) en Martine van Os (‘wijn bij de lunch’) over hun vakantiestemming. Een zomerse woordzoeker. En nog veel meer moois.



Deze MEZZA-zomereditie is exclusief voor abonnees.



Nieuwsgierig geworden? Lees hem snel!