Onderschat nooit de kracht van een polonaise

BV de Liefde Walter vond weer liefde nadat zijn vrouw overleed: ‘In het dorp wordt geoordeeld en veroor­deeld’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Na twintig jaar liefdevolle verzorging verloor Walter (77) zijn vrouw. Bij Ellie (79) vond hij opnieuw het geluk. ‘Het herinnert me ook aan hoe het vroeger was.’

7 oktober