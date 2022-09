Nicole heeft mannen even afgezworen: ‘Seks mis ik niet, dat kan ik prima zelf’

Interview Remko Vrijdag (Vliegende Panters): Zo'n Dikkie Dik-grap zou ik nu nooit meer doen

Zijn ooit gedroomde solovoorstelling moet wachten: ex-Vliegende Panter, acteur en cabaretier Remko Vrijdag (50) is met de musical Charlie and the Chocolate Factory zes dagen per week onder de pannen. ‘Ik ga gewoon – even afkloppen nu – écht niet meer drinken,’ zo vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

27 augustus