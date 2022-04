New York veranderde Erik Mouthaan: ‘Betrapte mezelf erop dat ik vooroordelen had, daar schrok ik van’

Erik Mouthaan bekijkt in zijn boek waarom New York zo tot de verbeelding van veel Nederlanders spreekt. En corrigeert ook het droombeeld. New Yorkers geven ongemakkelijk veel om geld en status. Hun stad is duur, ongelijk en vies. Er zat zelfs een keer een rat in zijn keuken. ‘De vraag die mensen mij het meest stellen is: hoe is het nou echt om daar te wonen? Dan zeg ik: niet makkelijk, maar je hebt het ervoor over. New Yorkers zijn super inspirerende mensen, omdat ze gedreven en ambitieus zijn en elkaar steunen. Wat gaaf, wat goed, moet je doen – dat is de houding.’