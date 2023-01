Mischa Blok zocht haar moeder in Zuid-Korea: ‘Scande gezicht van elke vrouw van rond de zeventig’

Podcast ‘We waren beiden getrouwd, maar als de liefde ontstaat is er geen houden meer aan’

In de gloednieuwe serie Over de liefde praat AD-columnist Debby Gerritsen met verschillende bekende gasten over haar favoriete onderwerp: de liefde. Is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En, wat moeten we doen en laten om liefde te vinden? In de eerste aflevering praat Debby met radio- en podcastmaker Mischa Blok: ,,We werden verliefd, en waren beiden getrouwd. Maar als de liefde ontstaat is er geen houden meer aan.”

28 november