Mijn dochter zet haar eigen genot opzij voor het welzijn van onze planeet

Steeds meer Amerikanen volgen survival­cur­sus: ‘Je kunt je niet door de cursus heen bluffen’

Met een vuilniszak maak je van urine drinkwater. En zorg dat je overlevingstas voor het grijpen ligt. In de VS is de angst voor klimaatrampen big business. Correspondent Karlijn van Houwelingen (33) leert survivallen in de rimboe en zoekt in Central Park naar voedsel. ‘Klim niet in een boom als je vlucht voor een beer, die beer klimt veel sneller dan jij.’

6 november