Michelle Obama over vriendschap: ‘Paste voortdurend op mijn tellen en was altijd bang’

Interview Roxane van Iperen: ‘Eén op de vijf Nederlan­ders stemt radicaal-rechts, dat vind ik best ernstig’

Haar boek ’t Hooge Nest maakte van Roxane van Iperen (46) een bestsellerauteur. In haar meest recente boek Eigen welzijn eerst duidt zij de opkomst van extreem denken in Nederland. Een gesprek over gevaarlijke afslagen en het belang om je uit te spreken. ‘Een brede middengroep is langzaam opgeschoven naar gedachtegoed dat we voorheen extreem vonden’.

8 oktober