Marjan Berk wordt 90: ‘Na het ontbijt twee paracetamollen en daar red ik het de hele dag op’

Met de slaaptrein reis je ontspannen en groen naar deze zes steden

Reizen met de slaaptrein is duurzaam, ontspannend en je begint uitgerust aan de dag. Vanaf slaapplaats 41 in de Nightjet naar Basel doet Hans Avontuur verslag: ‘Een uur vertraging voelt amper als een nadeel.’ Plus vijf andere steden die je met de slaaptrein kan bereiken.

11 juni