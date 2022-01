Koen begon affaire toen zijn vrouw werd opgenomen: ‘Konden verhalen bij elkaar kwijt’

‘We trouwden veel te jong, ik was 23, amper droog achter de oren. Joyce naderde de 28 en wilde dolgraag kinderen. Ik had mijn papiertje van de universiteit, zij een eigen boekhoudbedrijf dat meer omzette dan we op konden. Door mijn roze bril zag het eruit als een droom. En zo hield ik op mijn 24ste mijn eerstgeborene tegen mijn borst. Later kregen we nog drie kinderen. Joyce werkte, ik werd huisman.