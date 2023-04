Journalist Bianca Bartels over drie generaties bakkers: ‘Is dit verleden een last of onzichtbare motor?’

BV de Liefde Daria ging op sterfdag van vriendin op date met Martijn: ‘Hij zag me op een kwetsbaar moment’

Daria (40) vond Martijn (43) omdat ze van dezelfde schrijver houden. ‘Die ironische fantasy vinden we fantastisch.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.