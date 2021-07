Joost Prinsen over mooi en explosief huwelijksleven: ‘Een streng secreet was ze, en een heel leuke vrouw’

Het is 3 uur in de middag, Joost Prinsen heeft net een dutje gedaan. Voor zijn doen is dat vroeg; meestal gaat hij pas om 5 uur even liggen. Terwijl hij een zak brood op tafel zet, dreunt hij op hoe zijn dag is begonnen: opstaan, halfuurtje ochtendgymnastiek, vanaf een uur of 11 schrijven. ‘Daarna ben ik groente gaan snijden voor die omelet die je nu aan het eten bent,’ gaat hij verder. ‘Ik ben vrij streng voor mezelf geworden. Je moet zelfdiscipline hebben, anders red je het allemaal niet.’