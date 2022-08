Industriële schoonheid in culturele hoofdstad Esch-sur-Alzette

Giftige relatie Thysia werd verliefd op een crimineel: ‘Kwam na paar maanden achter zijn donkere kant’

Hij verhuurt peeskamers en is agressief. Maar ook verslavend charmant. Als 21-jarige valt Thysia Huisman als een blok voor hem. Over die heftige jaren verschijnt haar autobiografische roman Het boek M. Speciaal voor Mezza beschrijft ze haar indringende levensverhaal. ‘M. gaf me datgene waar ik zo naar verlangde: het gevoel dat ik niet meer alleen was.’

