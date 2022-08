In deze vijf steden kun je zélf heerlijk een boottochtje maken

Interview Acteur Fedja van Huêt: ‘Los van dat het mijn vrouw is, is zij ook een heel fijne collega’

Hij is een van de succesvolste acteurs van Nederland en kan steeds beter met zijn onzekerheid omgaan. Fedja van Huêt (49) weet dat er meer is dan acteren, dat scheelt ook. ‘Ik vind het superbelangrijk om vol voor het spelen te gaan, maar als het even kan, wil ik om vijf uur thuis zijn,’ zo vertelt hij in ons weekendmagazine Mezza.

30 juli