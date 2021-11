Hun kleindochter is net geboren als de ouders van Leonie samen uit het leven stappen

Interview Lucas van de Meerendonk geniet van het ouderschap: ‘Had ik nooit kunnen bedenken’

Griezelige versjes met veel poep, pies en gekke ouders. Lucas van de Meerendonk (36) schreef Pas op voor de billenbijter! Mezza ging in gesprek met de Jeugdjournaal-presentator over zijn boek, het vaderschap en zijn ouders. ‘Ik ben een blije labrador, maar na de dood van mijn moeder was ik helemaal de weg kwijt.’

23 oktober