Georgette is huisvrouw: ‘Sommigen veroordelen mij om het ‘teren op zijn zak’, jammer dan’

‘Nee, ik voel me niet minderwaardig binnen mijn huwelijk omdat ik niet werk. Ik pareer die vraag altijd meteen maar. In plaats van een betaalde baan buitenshuis, heb ik een hele bak werk binnen, en mijn overuren worden nooit betaald. Maar in ons voor de buitenwereld niet zo spannende leven, hebben mijn man en ik alle ruimte voor elkaar.

Menno en ik zijn twintig jaar samen, waarvan zeventien getrouwd. Zo traditioneel als onze relatie is, zo oldskool verliep ook onze ontmoeting. Niks Tinder of een datingsite, we zagen elkaar in een Brabants café. Ik wist meteen dat het goed zat met deze grappige man, en binnen een halfjaar woonden we samen. Met ons driejarig samenzijn verruilden we zijn huis voor een gezamenlijke stulp net over de grens en we trouwden toen ik hoogzwanger was. Ik, de vrouw die zichzelf nooit als moeder had gezien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik ken alleen maar geluk in de liefde. Mijn ouders waren verliefd tot mijn moeder stierf, en ook ik had op jonge leeftijd al heel fijne verkeringservaring. Dat ik nooit fantaseerde over een eigen gezin is eigenlijk een wonder, met zoveel warmte om me heen. Maar de zoon kwam, en na mijn bevalling ging ik parttime aan het werk. Zoals van me verwacht werd, dacht ik. Vanaf de eerste werkdag maakte het gemis van mijn zoon me doodziek. Menno keek mijn bloedende hart met lede ogen aan. ‘Het hoeft niet hè, werken,’ sprak hij na een aantal weken worstelen, ‘we redden het met gemak van alleen mijn loon.’ Zonder baan ben je waardeloos, was mijn mantra. Maar door Menno’s reactie realiseerde ik me dat we in een luxepositie zaten en ik een keuze had.

Huisvrouw. Luie moeder. Afhankelijk en haar studie weggegooid. Verveelde ik me niet, met mijn werkloze leven als luxepoes? De buitenwereld stopte niet met oordelen. Maar ik was trots op onze gezinsconstructie, waarin Menno het geld binnenbracht en ik er voor onze kinderen was – onze dochter werd nog geen twee jaar na haar broer geboren. Menno werkte vaak tot laat, ik móést de thuisbasis zijn.

Quote Een huwelijk waarin we allebei op onszelf zó samen zijn, maakt ons pas echte luxepoezen

Opvallend genoeg zijn we door deze keuze in de afgelopen zeventien jaar steeds dichter naar elkaar toegegroeid. Alles reilt en zeilt zonder dat we daar hard voor hoeven te rennen. Zo vinden we de rust om tijd aan elkaar te besteden. Om uit eten te gaan, en te kletsen over architectuur of onze paarden. Samen tv te kijken en onze eigen dingen te doen. Gek hoe een relatie altijd maar ‘spannend’ moet zijn en mensen denken dat het saai wordt wanneer er rust is in je relatie. Ik noem dat prioriteit. Voor elkaar, en het gezin dat we vormen.

Menno en ik zijn yin en yang, het perfecte team. Sommigen veroordelen mij om het ‘teren op zijn zak’, jammer dan. Hij laat zich mijn zorg evengoed aanleunen. Een huwelijk waarin we allebei op onszelf zó samen zijn, maakt ons pas echte luxepoezen.’

De echte naam van Georgette en Menno zijn bij de redactie bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.