Freya is getrouwd, maar ging toch op Tinder: ‘Ik zou alleen even kijken, beloofde ik mezelf’

A.F.Th. van der Heijden schreef erotische roman: ‘Ik leidde vrouwen naar hevige verliefd­heid’

24 mei A.F.Th. van der Heijden had een erotische novelle willen schrijven, maar het ‘tussendoortje’ groeide uit tot een lijvige roman over de liefde tussen twee vrouwen. ‘Toen ik eenmaal begon af te dalen in deze vrouwen, was er geen houden meer aan.’