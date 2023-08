Fietsen in het spoor van Van Gogh: ‘Vincent zag schoonheid in het alledaagse’

Exclusief Ongewoon interview met Natascha Kampusch, 17 jaar na ontsnap­ping: ‘Waarom wil je me eigenlijk spreken?’

Opgesloten in een Oostenrijkse kelder tekende ze een deurklink op een wand, zodat ze zich kon inbeelden dat haar moeder kon binnenkomen. Zeventien jaar na haar ontsnapping schreef Natascha Kampusch (35) een boek over kracht putten uit donkere periodes in je leven. Het gesprek met onze Mezza-redacteur is openhartig, maar neemt plots een ongemakkelijke wending. ,,Waarom stel je zoveel vragen?’’