Ex-commando: Mensen vinden dat de jongeren van nu watjes zijn, maar wij hebben ze zo gemaakt

Interview Waylon over berichten van ‘juicechan­nels’: ‘Ze hebben met Bibi helemaal geen rekening gehouden’

Het afgelopen jaar ging het meer over de relatiestress met zijn Bibi en erectieproblemen dan over zijn muziek. Met het verschijnen van een nieuw Nederlandstalig album en zijn tournee hoopt Waylon (43) dat dat snel verandert. ‘Voor mij is Nederlandstalige muziek geen guilty pleasure; ik neem het serieus,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.’