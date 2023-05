Ellen werd verliefd op haar Airbnb-gast: ‘Van de zolder naar mijn slaapkamer’

BV de Liefde Thomas (35) heeft klein fortuin betaald aan diverse datingapps: ‘Één reactie per maand is veel’

Thomas (35) snapt er niets van. Op papier heeft hij alles: een opleiding, een huis, zacht karakter, een leuke kop, geen schulden. Maar in de liefde lukt het niet. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.