Elke schrijft over nasleep van haar scheiding: ‘Ik vind het ook wel logisch dat hij een ander had’

Ruimte innemen, hoe doe je dat als je vijfentwintig jaar keurig in een mal van ‘de moeder’ en ‘de vrouw’ hebt gezeten? In haar nieuwe boek Wie is die vrouw? laat schrijver Elke Geurts zien hoe zij dat moest leren na de scheiding van haar man, vijf jaar geleden. Ze begon te praten over haar gevoel, leerde in haar nieuwe relatie hoe ze grenzen moest aangeven, maar ontdekte ook dat haar ex al jaren een ander had. Dat wist ze nog niet toen ze in 2017 haar vorige boek schreef, Ik nog wel van jou, waarin ze de scheiding beschrijft en vooral: hoe zij het liefst wilde dat haar man bij haar bleef. ‘Een onbegonnen zaak,’ ziet ze nu. Geurts – zacht pratend, hard lachend – wil nu een heel ander verhaal vertellen. Dat van het leven na de scheiding, en alle obstakels die daarbij komen kijken.