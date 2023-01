Eline (65) was 7 jaar single en ging toen toch Tinderen: ‘Ik had leuke dates, maar voelde geen chemie’

BV de Liefde Tjalling: ‘Ene moment speelde ik gelukkige huisman, later zocht ik op parkeer­plaats seks met mannen’

In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Al tijdens zijn huwelijk had Tjalling (50) seks met mannen. Na de scheiding betrad hij een nieuwe wereld. ‘Grinder, darkrooms, alles heb ik afgestruind.’

