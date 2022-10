Eerst wandelen, dan lekker opwarmen bij deze 11 unieke boscafés

Het was me het weekendje wel: belevenis­sen van een dierenarts

In de aanloop naar dierendag blikt dierenarts en schrijver Chris Polanen (59) terug op bijzondere ontmoetingen en patiënten. Over flauwvallende baasjes en doodenge honden. ‘Ik heb niet veel zin in dit onverwachte consult, maar ze klinkt zo angstig en bezorgd dat ik mijzelf hoor zeggen: Oké. Ik ben er over tien minuten.’

1 oktober