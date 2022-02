Een geheime seksrelatie: ‘We vonden dat we niet écht overspel pleegden’

‘We ontmoetten elkaar in Cartouch, destijds de populairste disco van Utrecht. Als negentienjarige studente woonde ik net op kamers, Rick was zeven jaar ouder en had een marketingbaan bij een multinational. Een knappe, zelfverzekerde man zonder poeha. Toen bleek dat we allebei uit Tiel kwamen, voelde dat vertrouwd. Na sluitingstijd ben ik met hem meegegaan en hebben we zalige seks gehad. Het was zondagmiddag, we hadden amper geslapen toen hij zich douchte, aankleedde en mij – nog in zijn bed – gedag kuste: hij moest voetballen, of ik wilde afsluiten en de sleutel in de brievenbus gooien? Verder spraken we niets af.