Deze vrouwen blinken uit in de wetenschap: ‘Als niemand eruit komt, komen ze bij mij’

‘Met een fiets kun je nooit vliegen’

Pakjesavond in 1993 staat Julia Cramer nog helder voor de geest. Naast chocoladeletters, boeken en andere cadeaus, stond er in de studeerkamer een bijzonder, nieuw apparaat: een personal computer. ‘Het mooie was dat we daar pas in konden als we het wachtwoord goed hadden,’ zegt ze. ‘Mijn moeder verplaatste zich goed in de Piet, want toen we pepernoot intikten, werd-ie ontgrendeld en ging er een wereld voor ons open.’ Twee decennia later, aan het eind van haar bachelor, hoort ze voor het eerst over de quantumcomputer en weet ze meteen: hier wil ik bij horen. ‘Ik ging op summerschool naar Les Houches in de Franse Alpen, bevond me twee weken lang tussen nerds en was meteen verkocht.’