De man van Willeke pleegde zelfmoord: ‘Verdriet was immens, toch voelde ik ook opluchting’

Interview Schrijver Karina Schaapman: ‘Het Muizenhuis is één grote, biografi­sche schets’

17 oktober Als twaalfjarige woonde ze eenzaam en alleen in Leiden. Ze zwierf over straat, werd moeder van vier kinderen en belandde uiteindelijk in de Amsterdamse gemeenteraad. En nu is Karina Schaapman (61) wereldberoemd dankzij haar kinderboekenserie Het Muizenhuis. ‘Ik gun elk kind een leven waarin het zich veilig, warm en geliefd voelt.’