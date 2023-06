De man met duizend gezichten is ons Boek van de Maand: ‘Alles klopt, past en grijpt in elkaar’

Interview Olga Commandeur over scheiding: ‘Om nare gevoelens niet te voelen, had ik mezelf afgesloten’

Bijna 25 jaar lang kwam olympisch atlete Olga Commandeur (64) elke werkdag talloze huiskamers binnen. Vrijdag was de laatste uitzending van Nederland in Beweging. Wie is de vrouw achter de bekendste ‘gymjuf’ van het land? Ze vertelt in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza over letterlijke en figuurlijke hordes, levenslessen, haar scheiding en haar grote liefde Frank.