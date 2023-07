De hond gaat steeds vaker uit het niets op ons zitten

Interview Sylvana Simons: ‘Ik heb geen man nodig, dat weet ik nu honderd procent zeker’

De ijzeren Haagse agenda en fysiek ongemak dicteren haar leven. Toch is Sylvana Simons (52) op de ‘beste plek’, als politiek leider van BIJ1 en als oma van een kleindochter van drie. ,,De man was een grote bepalende factor in m’n leven, dat is nu echt niet meer zo’’, vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.