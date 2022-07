Dankzij Lady Gaga leerde Lisa weer leven: ‘Ze redde mij uit een diep dal’

Oktober vorig jaar zou ik hier al zitten. Hemel en aarde had ik bewogen, maar ik kwam Amerika niet in. Dag vliegtickets, dag hotelkamer, dag extreem duur kaartje van 434,67 euro voor een zitplaats vooraan. Door de pandemie miste ik ook al het optreden van Lady Gaga met jazzlegende Tony Bennett in Radio City Music Hall in New York. Maar dit keer ben ik er bij. Het is 21 april 2022. Eindelijk ga ik haar zien, in Las Vegas.