Daar zitten we dan: twee klassiek pianistes op zombie-avontuur

Zo ver het oog reikt: zombies. Halfverrotte, bloederige lijven met zweren en gezwellen. Ze liggen stinkend tussen de ruïnes van kantoorgebouwen. Afgeslacht, dat wel. We zijn veilig voor nu, maar je weet nooit waar die monsters volgende keer vandaan komen. Behoedzaam sluipen we verder, geweer op de schouder, health kit in onze zak. Of nou ja, ‘onze zak’ – we zijn natuurlijk aan het gamen. Of nou ja, ‘we’ – Claudette is aan het gamen. Elsbet kijkt toe.