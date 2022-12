Column Kiki Schippers | Ik bezocht ene na de andere slaapkamer op zoek naar een match

Interview Acteur Beau Schneider verloor dit jaar zijn vader én stiefvader: ‘Over hen praten houdt ze in leven’

Tien jaar geleden verloor hij zijn moeder en dit jaar overleden zijn vader en stiefvader. Acteur Beau Schneider (34) praat graag over hen, het houdt ze in leven. ‘Ik had mijn vader een fijnere en beter georganiseerde laatste week gegund’, vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

