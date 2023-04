Column Anne Neuteboom |In mijn vrije tijd doe ik alsof ik niet besta

Ze zijn 70, 80 of 90 en bruisen van ideeën en levenslust: ‘Nooit denken: daar ben ik te oud voor’

Ze zijn in de zeventig, tachtig of negentig, maar in het koffietafelboek PR:OUD van fotograaf Sevilay Maria van Dorst en schrijver Micaela Bartels bruisen veertig Nederlandse legendes en inspiratiebronnen van de ideeën en levenslust. Een voorpublicatie.