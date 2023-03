Charlotte Nijs: ‘Iedereen keek: wat komt dat blonde huppelmeisje van SBS hier doen?’

Interview Karin Bloemen vindt tv-wereld liefdeloos: ‘Blij dat ik in veilige domein van het theater vertoef’

Ze schreef boeken over haar incestverleden, haar zwangerschappen, haar overgewicht en haar burn-out, boekte successen in de theaters en op televisie, en maakt furore met haakboeken. In Met vlag en wimpers blikt Karin Bloemen (62) terug op haar veertig jaar omspannende carrière. ‘Jonge mensen helpen te shinen – ik blijf het doen tot ik m’n kissie in zijg’, vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.