Bestsellerauteur Tess Gerritsen: ‘Ik voel druk om te doen wat van mij wordt verwacht’

Er staat een lege fles whisky op het bureau van Tess Gerritsen, de soort die de hoofdpersoon van haar volgende boek graag drinkt. Deze week verschijnt Luister naar mij, nummer dertien in haar serie over rechercheur Rizzoli en patholoog- anatoom Isles. Maar een volgend manuscript ligt al uitgeprint naast de fles in de schrijfkamer in haar huis in Maine, een ruime villa met uitzicht op de Atlantische Oceaan.