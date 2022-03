Arnold (52) werd verliefd op Welmoed (28): ‘Leuk voor de kinderen, een jeugdige stiefmoeder’

‘Vijftig jaar voelde het alsof ik alles had. Nu weet ik dat ik nooit heb leren leven. Na de scheiding van mijn vrouw verloor ik niet alleen mijn zekerheid, maar ook een deel van mijn vermogen. Ze verweet me dat ik nooit van haar had gehouden, dat ze zich een vogel in een gouden kooi had gevoeld. Dat begreep ik niet, ik gaf toch veel? Chanel, onderdak. Dat ze me verliet, voelde bovenal ondankbaar.