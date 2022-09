Actrice Charlie Chan Dagelet: ‘Had door mijn achternaam altijd het gevoel dat ik moest presteren’

Zo. Hèhè. Ze zit.



Charlie Chan Dagelet is neergeploft op de bank in het café van Podium Mozaïek, licht uithijgend van het fietsen. Het was maar een ritje van vijf minuten vanaf haar huis in hartje hoofdstad, maar haasthaasthaast. Deze plek is een soort tweede thuis. Ze repeteerde hier de afgelopen tijd veel voor haar nieuwste voorstelling Grace van Theater RAST, het huisgezelschap van Podium Mozaïek. Het is een absurdistische bewerking van de westernfilm Django Unchained van filmregisseur Quentin Tarantino. Dagelet vertolkt de rol van Grace, een tot slaaf gemaakte vrouw die ontsnapt en een plan beraamt om haar man ook van de plantages te redden.