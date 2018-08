Zoek dekking! Dit zijn de beste waterpistolen

Er rijdt een bestelbusje over de Stadhoudersdijk in Waspik. De bestuurder steekt plots de armen boven zijn hoofd. Rond het voertuig zijn zeven belagers opgedoken, hun geweren grijnzend op de voorruit gericht. Lachend ondergaat de bestuurder zijn lot. Leuk speelgoed, die waterpistolen.



De pakketbezorger is nog maar het eerste mikpunt in het Brabantse watergevecht, pardon, onze zeer gedegen waterpistolentest. Niet veel later kan ook de fotograaf haar haren uitwringen. En rijdt de buurman langs om ook zijn busje te laten schoonspuiten. Het panel - zeven scherp schietende buurtkinderen - spuit keer op keer de wapens leeg. Hun ouders roepen vanaf de zijlijn toe. ‘Pompen Luna! Pompen! ‘Sto-hop! De mijne is leeg.’ ‘Kom, bij de tuinslang kun je bijvullen.’



Dat waterpistolen nog altijd waterpistolen worden genoemd, mag gerust een eufemisme heten. De testwaar bestaat immers niet bepaald uit handzame handwapens. Het is bijna alsof een greep is gedaan uit de wapenkluis van het Nederlands Forensisch Instituut, inclusief een soort antitankwapen met de passende naam Soakzooka. Goed, door de felle kinderkamerkleuren is het overduidelijk dat het om speelgoed gaat. Alleen het Kalasjnikoveske gevaarte van Summerplay oogt realistisch genoeg om pardoes een zak geld mee te krijgen, mocht je tijdens een watergevecht per ongeluk een bank binnenlopen. ,,Dankzij het computerspelletje Fortnite”, zo luidt de verklaring.