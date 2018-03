Zes dingen waardoor je zeker weet dat het lente is

De bijen vliegen uit, narcissen verschijnen, niemand wil meer stamppot en iedereen wil op vakantie. Het is duidelijk: we hebben last van lentekriebels.

1. De stamppot maakt plaats voor sla

Zodra de narcissen verschijnen, hebben mensen minder zin in stamppot en stoofvlees. De supermarkten hebben deze week de schappen aangepast aan de stijgende temperatuur. ,,Het is echt een schakelweek voor ons”, zegt commercieel directeur Wilfred van Elzakker van Agrimarkt. ,,Mensen hebben minder zin in kool, en meer in sla, tomaat en paprika. Die producten leggen we dus breder neer op de groente- en fruitafdelingen. Als het weer beter wordt, dan verandert het koopgedrag direct. Mensen kopen meer frisdrank en ook meer kip en schnitzel in plaats van stoofvlees.” De tuin- en dierafdeling merkt het best dat het voorjaar is. ,,De tuinplantjes, tuinaarde en bemesting worden veel verkocht. Zelfs al viooltjes.”

2. Het is buiten lekker lang licht

Meer licht, langer licht: dat is voor veel slechtzienden goed nieuws, zegt Jolanda Bosmans van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. ,,Over het algemeen merken we dat onze mensen er minder op uit gaan als de dagen kort zijn. Het is moeilijker je te oriënteren als het donker is. Er zijn mensen die het overdag nog prima redden, maar aangeven dat ze 's avonds wel een probleem hebben. Wij geven daarom ook cursussen avondmobiliteit, waarin je leert gebruik te maken van onder meer geluid of een taststok. Maar licht kan ook hinderlijk zijn. Bij sommige visuele beperkingen hebben mensen last van schaduwwerking, strooilicht of schuin invallend licht." In de lente (en de herfst) staat de zon laag aan de hemel en 'strijkt' het licht als het ware langs objecten, waardoor oneffenheden geaccentueerd worden en eerder slagschaduwen ontstaan.

3. Iedereen wil ineens op vakantie

De boekingen stromen binnen bij de vakantieparken. ,,Wij merken zeker dat de lentekriebels toeslaan”, zegt woordvoerder Marc Volleman van Roompot. De boekingen liggen deze weken zo’n vijftien procent hoger. ,,Dat zie je in het hele land. Mensen boeken nu sneller een weekendje weg met familie of vrienden.” Op de terrassen van de vakantieparken proberen gasten elke zonnestraal op te vangen. ,,Mensen zitten desnoods met een dikke winterjas op het terras, om te genieten van een Belgisch biertje of een bitterbal.”

4. De tuin moet aan kant

De telefoons van hoveniers staan roodgloeiend: ineens wil iedereen zijn tuin op orde hebben. ,,Als de zon gaat schijnen, dan gaat het kriebelen bij mensen”, weet hovenier Cor Stoutjesdijk uit Nieuwerkerk. ,,Mensen willen dat hun tuin klaar is voor het nieuwe seizoen.” Dat betekent dat Stoutjesdijk druk is met snoeien en zagen, maar ook met het aanleggen van terrassen. Gisteren was hij aan het werk bij een voormalig schoolgebouw. Stoutjesdijk is zelf ook maar wat blij dat het voorjaar aanbreekt. ,,De mensen zijn enthousiast en de tuin leeft weer. En ik kan weer lekker in mijn trui werken.”

Volledig scherm Hovenier Cor Stoutjesdijk. © Marcelle Davidse

5. De bijen gaan naar buiten

Stijgt het kwik boven de tien graden? Grote kans dat u op een sneeuwklokje of krokus een bij aantreft. De bijen maken deze dagen hun eerste voorjaarsvluchten, weet imker Jan Bruurs. ,,Als het mooi weer is, gaan de bijen naar buiten om stuifmeel te halen voor de larven en jonge bijen. In deze periode ontstaat een nieuwe generatie en die heeft voedsel nodig. En er gaat natuurlijk niets boven vers stuifmeel. Het is zó leuk om te zien: je ziet dan bijen met klompjes stuifmeel terugkomen. Als je zo’n tafereel ziet, is het een teken dat het bijenvolk gezond is en de winter overleefd heeft.”

6. De slaaphuisjes gaan naar het strand

De twintig strandslaaphuisjes van verhuurbedrijf Slaapzand zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Komende vrijdag gaan ze het strand van Domburg op. Eigenaresse Miriam Passenier is druk met de laatste voorbereidingen. Ze zorgde gisteren dat alle huisjes weer voorzien zijn van schone kussens en dekens. ,,We hebben alle sloten schoongemaakt, want die zaten vol met zand. De ventilatieroosters zijn ook vernieuwd, omdat ze verroest waren.” De huisjes zijn vanaf 23 maart al bijna het hele seizoen volgeboekt. Passenier kan niet wachten tot de gasten komen. ,,Nu het weer mooi weer is, is het een feestje om voor te bereiden.”