Zes bluetoothspeakers voor iedere portemonnee

Anno 2017 wordt veel muziek draadloos gestreamd via bluetoothspeakers. De keuze is enorm. Er zijn apparaten van een paar tientjes maar ook complete systemen die een gemiddeld jaarsalaris kosten.

Van de speakers die nu in de winkel liggen, kreeg ons testpanel er 61 op proef. Tijdens het luisteren en testen werd gelet op geluidskwaliteit, gebruikservaring, bouwkwaliteit en verhouding tussen prijs en kwaliteit. De beste speakers zijn verdeeld in twee categorieën: goedkoop en handzaam en 'het mag wat kosten'.

1. Om overal mee naar toe te nemen

2. Compact en een verrassend leuk volume

3. Voor wie op de kleintjes let

Voor wie op de kleintjes let, letterlijk en figuurlijk. Dit grappige ‘minidoosje’ is in zeven verschillende kleuren beschikbaar en te koop voor nog geen drie tientjes. Verwacht geen wonderen van de geluidskwaliteit. Voor muziekje op de achtergrond. Zit je krap bij kas, en het moet klein, dan is de JBL Go een aanrader.