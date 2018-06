Wist je dat herrie jaarlijks duizenden doden veroorzaakt?

Zonder dat je het in de gaten hebt maakt het je gek, of op zijn minst wat dommer, opgejaagder en vermoeider. Het bezorgt je stress, hoofdpijn en uitputting. En je hoort er niemand over. De boosdoener? Lawaai.



Dat hadden we kunnen weten. Want het Engelse woord voor lawaai is noise en dat heeft dezelfde oorsprong in het Latijn als nausea, ofwel misselijkheid. Ook lijkt het op noxia, wat zoveel betekent als pijn of schade. Simpel gezegd: lawaai is ongezond. Het veroorzaakt hartproblemen, hoge bloeddruk, stress en slaaptekort. Het vermindert je creativiteit, vergroot je angstgevoel en zorgt dat je je minder goed kunt concentreren. Uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2011 blijkt herrie in Europa meer dan drieduizend doden per jaar te veroorzaken. Alle Europeanen bij elkaar leven ongeveer een miljoen jaar korter vanwege alle lawaai. En het is niet bepaald stiller geworden sinds 2011.



Want waar is het in Nederland nog echt stil? Je hoort altijd ergens een snelweg of een scooter, de muziek van je kinderen staat hard en op een kalme zomeravond pakt de buurman zijn kettingzaag om de coniferen te grazen te nemen. Over Schiphol hoeven we het niet eens te hebben.