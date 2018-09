Wil jij ook een boek schijven? Doen!

Ongeveer één miljoen Nederlanders schijnt bezig te zijn een boek te schrijven. Misschien jij ook wel: spannende sciencefiction, een Britse kasteelroman of een intiem verhaal over die moeilijkste tijd in je leven. Maar waarom eigenlijk? Wat is er de lol van om je op te sluiten op een zolderkamer en met bloed, zweet en tranen een boek te schrijven zonder garantie dat mensen het zullen lezen? Waarom doen we dat?



Voor de duidelijkheid: wij doen het ook. Toch blijft het een rare bevalling, al die gedachtes uit je eigen hoofd zomaar vormgegeven en gedrukt op een stapel te zien liggen, overgeleverd aan alle mensen die er iets van vinden. De vraag blijft: waarom doen we dat?

Quote Een huis bouwen, een boom planten, een kind krijgen en een boek schrijven David en Arjan

Een oud Chinees gezegde vertelt ons dit: een mens heeft in zijn leven maar vier dingen te doen. Een huis bouwen, een boom planten, een kind krijgen en een boek schrijven. Omdat, als je goed kijkt, het precies die vier elementen zijn die ervoor zorgen dat je betekenis ervaart in je leven. Daarmee wordt het opeens een fundamenteel lijstje. Uit onderzoek blijkt dat mensen op hun sterfbed niet terugdenken aan hoeveel plezier ze hebben gehad of hoeveel spullen ze hebben gekocht, maar vooral aan de mate waarin ze betekenis hebben gehad in het leven van anderen. Om een betekenisvolle schrijver half te citeren: zodat het niet onopgemerkt is gebleven.



Het huis dat je bouwt, staat symbool voor de zorg die je hebt over de mensen om je heen. Je geeft ze letterlijk een dak boven hun hoofd en daarmee veiligheid en geborgenheid.

Quote Schrijf eigen boek als je dat wilt David en Arjan