Waar zijn Piet, Kees, Sjaan en Annie toch gebleven?

De Vries (20), die het initiatief tot het uitroepen van deze speciale dag nam, is overtuigd van haar missie: „Zwarte Piet is langzaam aan het verdwijnen en mijn generatie praat steeds meer in zinnen die doorspekt zijn met Engelse woorden. Het oorspronkelijke vervaagt. Nu hoeven we, wat mij betreft, niet koste wat het kost aan ‘Jojanneke’ te blijven vasthouden, maar ik wil de mensen wel bewustmaken van de verandering.”



Tegenwoordig heb je ook ‘unisexnamen’, maar de populairste genderneutrale is ook al een on-Nederlandse: Robin. In de top-1000 van jongensnamen staat ‘hij’ op 108 en in de top-1000 van populairste meisjesnamen staat ‘zij’ op 98. Katholieken hebben het met namen trouwens nooit zo nauw genomen: zo heet bijna een half miljoen mannen Maria. „Ik wil mensen niet overhalen om stelling te nemen, maar ik stem ze wel graag tot nadenken. Het zou mooi wezen wanneer ‘Bart’ blijft.”



Wat De Vries betreft is 15 november voortaan dus ieder jaar ‘De Dag van de Nederlandse Voornaam’. En aan alle Jolijnen en Charlottes die zich veilig wanen: een welgemeend sorry, maar ook jullie naam is écht een Engelse.